Шведские власти готовят население к войне - ПОДРОБНОСТИ

Замороженные лососевые шарики, чайные свечи и влажные салфетки - это лишь некоторые вещей, которыми власти Швеции рекомендуют запастись каждому домохозяйству на случай войны. Правительство разослало 4,7 миллиона листовок, в которых населению объясняется, как лучше всего подготовиться к различным крупным кризисам, сообщает Day.Az со ссылкой на MixStuff.

К этим чрезвычайным ситуациям относится террористические акты, кибератаки, стихийные бедствия, крупные техногенные аварии и военные конфликты. Те, кто надлежащим образом подготовится к трудностям, повысят "способность всей страны справиться с серьезным напряжением", - говорится в буклете.

"Подумайте о том, как вы и окружающие вас люди смогут справиться с чрезвычайной ситуацией, когда обычные социальные службы не будут работать в обычном режиме", - призывают авторы.

Листовка, озаглавленная "Если наступит кризис или начнется война", распространяется среди шведского населения на фоне опасений по поводу военной активности России, а также роста террористических угроз и потока дезинформации.

В разделе под названием "советы по обеспечению готовности дома к чрезвычайной ситуации", имеется довольно эклектичный список наиболее важных предметов, которые, по мнению властей, должны быть доступны в каждом доме.

Авторы подчеркивают важность наличия продуктов длительного хранения, "которые не требуют большого количества воды для приготовления, или могут употребляться без тепловой обработки", например:

- хлебобулочные изделия с длительным сроком хранения (например, тортильи или крекеры);

- консервированная чечевица, бобы, хумус в банках;

- сардины и равиоли;

- макароны быстрого приготовления, рис, готовое к употреблению сухое картофельное пюре;

- готовая к употреблению черника (или голубика), шиповник, энергетические батончики.

Шведским домохозяйствам рекомендуется запасаться продуктами длительного хранения, такими как рис и джем

Авторы листовки также предупреждают, что в результате серьезного кризиса может выйти из строя система электроснабжения, и в доме станет холодно.

"Соберитесь в одной комнате, завесьте окна одеялами, накройте пол коврами и постройте под столом убежище, где можно будет согреться", - советуют они.

В отсутствие электричества шведам советуют одеваться потеплее и позаботиться об источнике информации, когда обычные средства связи не работают. Домохозяйства могут решить эти проблемы, если в доме имеется:

- шерстяная одежда;

- спальные мешки;

- свечи и "чайные фонарики";

-радиоприемники, работающие от электрических или солнечных батарей, либо ветровых источников энергии;

- список наиболее важных телефонных номеров;

- зарядное устройство для мобильного телефона, работающее от автомобильного аккумулятора.

Аналогичные инструкции распространялись во время Второй мировой войны, однако, согласно некоторым местным источникам, их прекратили печатать в восьмидесятые годы.

Помимо прочих полезных советов, в листовке также содержатся рекомендации о том, как разоблачить вражескую пропаганду, как найти бомбоубежище и как очистить воду, чтобы она была пригодна для питья.

Страницы из листовки, в которых объясняется, как действует система предупреждения о воздушном нападении и как устроены общественные убежища

Правительства многих других стран также в последнее время стали распространять листовки о том, как лучше всего подготовиться к крупному кризису. Так, в 2016 году власти Германии посоветовали людям запастись продовольствием и водой на случай чрезвычайной ситуации. Немцам было рекомендовано хранить в доме достаточное количество пищи, чтобы продержаться десять дней, а также запас воды на пять суток.

За все годы после завершения холодной войны подобные листовки появились в Германии впервые, и некоторые оппозиционные депутаты обвиняли правительство в запугивании граждан.

Аналогично, в 2016 году литовские власти рассказали своим гражданам, как они должны себя вести в случае российского вторжения. В литовской брошюре были представлены инструкции по идентификации российских танков, а также советы по выживанию в условиях дикой природы. Отношения Москвы с прибалтийскими соседями резко ухудшились после того, как она в 2014 году присоединила Крым, ранее принадлежавший Украине.

В последние годы Швеция существенно увеличила свои военные расходы, ссылаясь на ухудшение ситуации в области безопасности в Европе, особенно в свете роли России в украинском конфликте.

В 2016 году правительство Швеции восстановило присутствие войск на стратегическом балтийском острове Готланд на фоне озабоченности по поводу военных учений Москвы, а кроме того в стране начали обсуждать вопрос, не следует ли сблизиться с военным альянсом НАТО. В прошлом году в стране был возобновлен призыв на военную службу.

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