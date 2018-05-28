Пассажирский теплоход едва не протаранил катер в порту - ВИДЕО
28 мая 2018 12:31 246
Пассажирский теплоход едва не протаранил катер в порту города Сочи, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видеозаписи видно, что капитану удалось полностью остановить судно в считаных сантиметрах от пришвартованного катера.
При этом пассажиры теплохода, расположившиеся на главной палубе, невозмутимо наблюдали за происходящим.
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