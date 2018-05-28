Полицейская погоня, закончившаяся взрывом, попала на видеокамеру в Британии - ВИДЕО

Участник дорожного движения стал свидетелем драматичной погони, произошедшей на автотрассе в городе Лэйтон-Баззард (графство Бедфордшир, Британия). Инцидент был запечатлён в начале 2016 года, но только недавно появился в интернете, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Двое молодых людей на автомобиле Vauxhall Corsa попытались оторваться от полицейской погони. Но при попытке объехать грузовик, водитель легковушки не справился с управлением и совершил столкновение с транспортным средством.

Судя по кадрам видеозаписи, автомобиль после удара взорвался. Двое мужчин, уходящие от погони, спешно покинули салон горящего автомобиля и побежали по магистрали.

По информации местных СМИ, стражам правопорядка удалось догнать одного из правонарушителей. О судьбе второго беглеца ничего не сообщается.

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