Мэй решила уберечь Трампа от протестов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала президента США Дональда Трампа во избежание протестных акций встретиться с ней за пределами Лондона. Об этом сообщает таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Посол Британии в Соединенных Штатах Ким Дэррок представит Белому дому две программы визита. Одна из них будет включать встречу на Даунинг-стрит, 10, другая - в загородной резиденции премьер-министра Чекерс. "У нас все готово для обоих вариантов. Однако мы дали четко понять, что предпочли бы выбор президента в пользу Чекерс", - сообщили изданию в британском правительстве.

Такое решение связано с десятками тысяч протестующих, которые пообещали выйти на улицы британской столицы в случае, если Трамп прибудет в Лондон. Как пишет издание, они считают встречу Мэй с американским лидером "дипломатической катастрофой".

В связи с недовольством общественности встречу президента с королевой Елизаветой II также предложили перенести из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Американский лидер должен посетить Великобританию в июле этого года для обсуждения трансатлантического сотрудничества в сфере безопасности.

В январе Трамп отказался ехать в Великобританию с официальным визитом и участвовать в открытии нового посольства в Лондоне. Тогда он заявил, что ему не нравится новое здание на Гросвенор-сквер на южном берегу реки Темзы, куда из района "маленькая Америка" диппредставительство перенес бывший президент США Барак Обама.

За месяц до этого лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал своих соратников дать Трампу четко понять, что его не ждут в Соединенном Королевстве. Это привело к тому, что изначальная программа визита, которая подразумевала встречу Трампа с королевой, была изменена на менее престижный рабочий визит.