В Мали боевики напали на блокпост, десятки погибших

Не менее 20 человек погибли на северо-востоке Мали в результате нападения предполагаемых боевиков-джихадистов на блокпост, сообщает местный портал MaliJet.

Инцидент произошел в районе города Талатайе в регионе Гао на границе с Нигером. Боевики воспользовались еженедельной ярмаркой и напали на блокпост "Движения за процветание Азавада" (MSA), обстреляв группу людей, отдыхавших под деревом. Среди погибших как представители MSA, так и мирные жители. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

MSA было создано в 2016 году из бывших участников "Национального движения за освобождение Азавада" - национально-освободительного движения племен туарегов в регионе.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ключевых населенных пунктов, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.