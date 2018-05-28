Могерини ожидает, что главы МИД ЕС сообщат о вкладе в меры по спасению СВПД

Главы МИД стран ЕС на переговорах в понедельник внесут свои предложения в разрабатываемые на европейском уровне меры по спасению ядерной сделки с Ираном, сообщила журналистам глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



"Встреча сегодня позволит государствам-членам внести свой вклад и дополнить, со своей стороны, меры, которые мы приняли на уровне Европейского союза", - сообщила она в ходе краткого подхода к прессе.

В середине мая Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану, запустив процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать экстерриториальные последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Ранее ЕС и Иран договорились на встрече в Брюсселе выработать в ближайшие недели практические решения, которые позволили бы продолжить инвестиции в эту страну и заключение контрактов.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников - Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.