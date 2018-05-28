В Италии вокруг нового правительства вспыхнул политический кризис

Острый политический кризис разразился в Италии в минувшие выходные в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Кризис этот, безусловно, войдет в историю Итальянской республики как пример беспрецедентного институционального противостояния как минимум за последние 50 лет, все последствия которого пока даже трудно предсказать.

Беспрецедентный кризис

То, что в высших сферах власти происходит нечто неладное, стало понятно в субботу вечером, когда юрист Джузеппе Конте,

предложенный на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" (Д5З) и партией "Лига", прибыл на прием к президенту Серджо Маттарелле со списком членов своего "правительства перемен". Согласно статье 92 конституции Италии именно глава государства "назначает председателя Совета министров и по его предложению министров". Добро на кандидатуру Конте президент дал еще 23 мая, когда поручил ему сформировать новый коалиционный кабмин. Однако список членов правительства вызвал у Маттареллы вопросы, точнее один, но весьма серьезный, связанный с кандидатурой экономиста Паоло Савоны, который предлагался на ключевой пост главы министерства экономики и финансов.

Дело в том, что 81-летний экс-министр Савона имеет славу принципиального противника евро и весьма жесткого критика нынешней экономической политики ЕС и особенно Германии, которая, по его мнению, навязала своим европейским партнерам выгодную для себя и разрушительную для них экономическую стратегию. Кандидатуру Савоны предложила "Лига", и лидер партии Маттео Салвини фактически выдвинул ультиматум: либо Савона станет министром, либо все достигнутые договоренности теряют силу и тогда нужно как можно скорее проводить досрочные парламентские выборы.

Нашла коса на камень

Несмотря на это, Маттарелла проявил завидную твердость и отказался утвердить кандидатуру Савоны, которая, на его взгляд, вызвала бы отторжение в Брюсселе и могла бы привести к серьезным экономическим проблемам для Италии из-за возможных масштабных спекуляций на европейских финансовых рынках.

В воскресенье, когда ничего не ведавшие итальянцы спокойно отправились отдыхать на море и в горы, Квиринальский дворец стал центром бурной политической активности. На приеме у президента побывали и Салвини, и лидер Д5З Луиджи Ди Майо, которым Маттарелла подробно изложил все свои аргументы. Как следует из информации, просочившейся из-за древних стен резиденции главы итальянского государства, президент даже предложил назначить на пост министра экономики и финансов заместителя Салвини по партии Джанкарло Джорджетти. Но лидер "Лиги" был непреклонен: либо Савона, либо выборы. И Ди Майо, игравший на переговорах о формировании правительства роль своеобразного "голубя", поддержал в этом своего партнера по коалиции.

Более того, во второй половине дня Савона, прежде хранивший полное молчание, неожиданно опубликовал довольно пространное заявление, в котором, не скрывая своего критического настроя в отношении действующих в ЕС правил, ясно дал понять, что не ставит задачу выхода Италии ни из союза, ни из еврозоны. Однако, Маттареллу все это, судя по всему, уже не могло убедить. Недаром в канцеляриях главных европейских столиц и штаб-квартире ЕС не раз в последнее время заявляли, что этот 76-летний политик с принципами является главным гарантом приверженности Италии европейским ценностям.

В итоге в воскресенье вечером президент пригласил к себе на прием Конте, которому не оставалось ничего иного, как отказаться от дальнейших попыток сформировать правительство. Сам Маттарелла четко объяснил свою позицию в кратком выступлении, которое транслировало в прямом эфире гостелевидение Rai. Адресовано оно было не столько политическим силам, сколько непосредственно народу Италии. Президент, в частности, подчеркнул, что не может рисковать "сбережениями соотечественников и итальянских семей" в угоду амбициям некоторых партийных лидеров. При этом он указал, что уже получил "требования со стороны политических сил" относительно назначения новых выборов и пообещал вернуться к данному вопросу по итогам того, что в ближайшее время произойдет в парламенте.

Скандал в благородном семействе

Вскоре после этого было объявлено, что в понедельник на прием к главе государства приглашается известный экономист, бывший сотрудник МВФ Карло Коттарелли. Стало ясно, что Маттарелла вернулся к своему первоначальному плану, обнародованному еще 7 мая, когда после двух месяцев бесплодных переговоров он заявил о возможности сформировать временное "нейтральное" правительство во главе с авторитетным технократом. Тогда политические элиты восприняли президентский ультиматум всерьез. Недаром Д5З и "Лига" довольно быстро достигли договоренностей о создании коалиционного правительства.

Надо ли говорить, какую реакцию заявление Маттареллы вызвало теперь со стороны вчерашних претендентов на власть? Ди Майо объявил, что вопрос о назначении итальянских министров решают за рубежом, упомянув при этом международные рейтинговые агентства, и без обиняков призвал рассмотреть вопрос об импичменте президенту. В этом вопросе он немедленно получил поддержку со стороны лидера правой партии "Братья Италии" Джорджии Мелони. Салвини же сделал упор на необходимости скорейшего проведения новых выборов, предупредив, что в сложившейся ситуации они станут не просто очередным голосованием, но "референдумом по защите демократии". "Мы стали французской или немецкой колонией. Мы стали страной, финансово оккупированной брюссельскими еврократами", - заявил лидер "Лиги" и пригрозил если что "пойти на Рим".