Ураган «Альберто» может нанести ущерб США на $1 млрд

Субтропический ураган "Альберто", который приближается к южному побережью США, может нанести ущерб экономике страны на $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Enki Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что непосредственный ущерб региону составит около $400-$500 млн. Эксперты подсчитали ущерб, в который входят поврежденные деревьями автомобили, разрушенные крыши домов и последствия от наводнений.

Остальные $600 млн регион может потерять из-за падения турпотока в период праздников.