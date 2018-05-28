Ураган «Альберто» может нанести ущерб США на $1 млрд

28 мая 2018 16:08

Субтропический ураган "Альберто", который приближается к южному побережью США, может нанести ущерб экономике страны на $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Enki Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что непосредственный ущерб региону составит около $400-$500 млн. Эксперты подсчитали ущерб, в который входят поврежденные деревьями автомобили, разрушенные крыши домов и последствия от наводнений.

Остальные $600 млн регион может потерять из-за падения турпотока в период праздников.

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