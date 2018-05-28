Поддельный Том Хиддлстон выманил у москвички $200

Москвичка была вынуждена обратиться в полицию после того, как мошенник представился британским актером Томом Хиддлстоном и обманом заставил ее перевести ему деньги, пишет агентство "Москва", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала в полиции жительница Зеленограда, она общалась со злоумышленником через Twitter и WhatsApp и договорилась с ним о встрече, предполагая, что встретится со звездой "Тора" и "Мстителей". Однако за свидание неизвестный мужчина потребовал заранее перевести ему $200 через одну из электронных платежных систем. После получения денег "Том Хиддлстон" перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").