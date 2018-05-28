Независимая Шотландия не присоединится к еврозоне, заявила первый министр Шотландии Никола Старджен, добавив, что ничто не заставит страну отказаться от британского фунта, передает Reuters.



"Присоединение к еврозоне не является позицией моей партии. Само собой разумеется, это не является обязательным условием для вступления в ЕС на практике", - сказала Старджен, выступая на мероприятии, организованном информационным веб-сайтом Politico в Брюсселе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на vestifinance.ru.

"Фунт - это валюта Шотландии прямо сейчас. Фунт, как известно, является полностью торгуемой международной валютой. Абсолютно ничто не может заставить Шотландию отказаться от использования фунта", - добавила Старджен.





