Россия ответит на размещение в Польше американской базы

Министерство обороны готово принять меры в случае размещения в Польше военной базы США, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Российское дипломатическое сообщество продолжает свою работу на этом направлении, рассчитывая предупредить это решение или убедить Польшу отказаться от него. Но, несмотря на дипломатические усилия, министерство обороны готово к противодействию и, насколько я знаю, такие мероприятия уже проводятся", - сказал он.

Сенатор, однако, отказался пояснить, в чем заключаются эти мероприятия, отметив лишь, что они нацелены на укрепление безопасности страны.