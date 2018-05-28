Филиппа Киркорова ограбили - ПОДРОБНОСТИ

Неприятный инцидент произошел с Филиппом Киркоровым перед его концертом в городе в Павлове, что под Нижним Новгородом. В ночь на 28 мая злоумышленники вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", где находились дорогостоящие концертные костюмы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Там рассказали, что заявление о краже в полицию подал директор местного физкультурно-оздоровительного комплекса. Именно на его территории были припаркованы фуры.

В частности, были украдены восемь костюмов кордебалета. Общая сумма ущерба оценивается в 11 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Окончательные выводы о стоимости пропажи можно будет сделать по результатам оценочных исследований, уточнили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту кражи проводится проверка, позже будет принято решение о возбуждении уголовного дела.