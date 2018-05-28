Уникальную рукопись Франца Кафки продали за 150 тыс. евро

Уникальная рукопись писателя Франца Кафки (1883-1924) была продана за 150 тыс. евро на торгах в Гамбурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте аукционного дома Christian Hesse.

По его данным, речь идет о шестистраничном черновом прологе, написанном Кафкой совместно с его близким другом Максом Бродом (1884-1968) - немецкоязычным писателем еврейского происхождения.

С 1983 года рукопись хранилась у частного коллекционера в Швейцарии. Первоначально торговый дом оценивал ее в 90 тыс. евро.