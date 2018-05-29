США подготовили новые санкции в отношении КНДР

США подготовили новый пакет жестких санкций в отношении КНДР, которые могут затронуть как российские, так и китайские компании, но их введение может быть отложено в условиях продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу о предполагаемой встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает ТАСС.

По данным, Министерство финансов США подготовило пакет санкций, нацеленных на более чем три десятка компаний, в том числе из России и Китая, с тем, чтобы сократить масштабы поступления в КНДР средств из-за рубежа. Белый дом может объявить о введении санкций уже во вторник, однако не исключено, что эта мера будет отложена.

На прошлой неделе Трамп направил Ким Чен Ыну послание, в котором проинформировал его, что встреча не может состояться из-за враждебных заявлений Пхеньяна, однако 26 мая Трамп заявил, что США по-прежнему ориентируются на проведение первого в истории американо-северокорейского саммита 12 июня в Сингапуре. Переговоры о возможности проведения саммита должны были продолжаться по крайней мере до вторника, однако не исключено, что они затянутся.

На прошлой неделе высокопоставленные американские официальные лица заявили о необходимости ужесточения санкций в отношении Пхеньяна в случае, если встреча на высшем уровне не состоится. "Цель состоит в том, чтобы оказать максимально возможный нажим, - приводится слова высокопоставленного представителя администрации США. - Мы пока этого не достигли".