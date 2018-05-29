Роман Абрамович получил гражданство Израиля

Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в понедельник в Израиль для оформления гражданства, пробыл в стране несколько часов, после чего покинул еврейское государство.

"Он приехал для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов и уже покинул Израиль", - говорится в сообщении ТАСС.

Ранее газета Times of Israel сообщила, что в соответствии с установленной процедурой репатриации Абрамович в аэропорту получил израильский внутренний паспорт. По данным газеты, он заполнил необходимые документы на получение израильского гражданства в посольстве Израильского государства в Москве.