Роман Абрамович получил гражданство Израиля
29 мая 2018 07:05 23
Российский бизнесмен Роман Абрамович прибыл в понедельник в Израиль для оформления гражданства, пробыл в стране несколько часов, после чего покинул еврейское государство.
"Он приехал для получения гражданства, пробыл в стране несколько часов и уже покинул Израиль", - говорится в сообщении ТАСС.
Ранее газета Times of Israel сообщила, что в соответствии с установленной процедурой репатриации Абрамович в аэропорту получил израильский внутренний паспорт. По данным газеты, он заполнил необходимые документы на получение израильского гражданства в посольстве Израильского государства в Москве.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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