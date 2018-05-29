В Германии мужчина устроил стрельбу на улице
29 мая 2018 07:26 167
В Германии в городе Зальцгиттер мужчина на улице расстрелял двух женщин, сообщает RegionalSalzgitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что 30-летняя женщина была убита, вторая 32-летняя женщина - ранена. После нападения мужчина скрылся, полиция объявила его в розыск.
По предварительным данным, нападавший - 38 летний мужчина. Полицейские установили его имя, но отказались называть его.
Также сообщается, что нападавший и одна из женщин состояли в отношениях и воспитывали четверых детей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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