Грозовые ливни в Индии унесли жизни более 30 человек

По меньшей мере 33 человека погибли в понедельник в Индии в результате гроз, сопровождавшихся ливнями и сильным ветром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание India Today, передает Day.Az.

По данным издания, грозы унесли жизни девяти человек в индийском штате Уттар-Прадеш, 12 человек в штате Джаркханд и 12 в штате Бихар.

Телеканал India TV сообщает, что в результате непогоды также пострадали 28 человек.

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