Американский конгрессмен признался в алкоголизме и отказался от перевыборов

Американский конгрессмен-республиканец Томас Гарретт сообщил в понедельник, что лечится от алкоголизма и переизбираться в ноябре на второй срок в Палату представителей Конгресса США не будет, - сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все, с кем я более или менее близко знаком, знают, что я - хороший человек, и я - алкоголик, - отметил он в распространенном заявлении. - Я не буду добиваться переизбрания [в Конгресс]. Я не умираю. Я полон решимости начать новую жизнь".

46-летний Гарретт, придерживающийся консервативных взглядов, представлял в нижней палате Конгресса один из округов штата Вирджиния. У него за плечами служба в армии, работа в прокуратуре и законодательном собрании штата. Был избран в Палату представителей в ноябре 2016 года.

Промежуточные выборы в Конгресс должны состояться 6 ноября, на них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.

Демократическая партия выдвинула для противостояния с Гарреттом сильного противника - 65-летнюю Лесли Кокберн, кинопродюсера, сценариста, писателя и журналиста, которая за короткий срок сумела собрать в свой избирательный фонд больше пожертвований, чем республиканец.