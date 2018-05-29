В Британии "заблудился" пассажирский поезд

В Великобритании машинист поезда CrossCountry Train по ошибке привез пассажиров в другой город, сообщает The Mirror.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, из города Ньюкасл на севере страны он должен был прибыть на юг, в Реддинг, но в итоге оказался в Понтефракте.

"Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта, - написала в Twitter одна из пассажирок. - Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь". Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?" По ее словам, в поезде, помимо нее, оказалась еще сотня попутчиков.

Как пишет The Mirror, поезд направили в объезд первоначального маршрута из-за инцидента на путях в Донкастере, а после этого по неустановленной причине состав поехал не на юг, а на запад.

После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта поезд отправился обратно на север и вернулся на правильный маршрут, на что ушло около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они смогли пересесть на поезд до Бирмингема, откуда можно доехать до Рединга на другом составе.