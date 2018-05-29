Угонщика настигла карма: машина врезалась в столб, а его выбросило через забор - ВИДЕО

Угонщик пытался оторваться от полиции, однако не справился с управлением, и автомобиль начало переворачивать. В результате мужчину, который сидел на пассажирском сиденье, выкинуло из салона, и он улетел в кусты, сообщает Daily Mail.

Шокирующие кадры были сняты в бразильском городе Понта-Гроса. На видео автомобиль, который мчался на высокой скорости, переворачивается на жилой улице. Одного из угонщиков выкинуло из открытого окна. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и полиции. В скором времени стражи правопорядка планируют его опросить. Водитель получил незначительные ранения, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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