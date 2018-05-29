Скончался французский миллиардер
Французский бизнесмен, политик, миллиардер Серж Дассо умер в возрасте 93 лет, сообщает телеканал BFMTV. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Дассо скончался в своем кабинете в результате сердечного приступа, врачи не смогли его спасти. Семья предпринимателя и группа Dassault позднее объявят о всех моментах, касающихся похорон. Дассо - один из самых известных французских предпринимателей в области аэронавтики вооружения, сын авиаконструктора Марселя Дассо. Помимо унаследованного от отца концерна Dassault, который в числе прочего занимается производством истребителей Mirage, бомбардировщиков Rafale и гражданских самолетов Falcon, Дассо владел контрольным пакетом акций компании Socpresse, в которую входят газеты Figaro и Express.
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