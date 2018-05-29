Сообразительный гонщик нашел идеальный способ потушить загоревшееся авто - ВИДЕО

Сообразительному водителю удалось избежать крупного пожара после того, как его машина загорелась во время пит-стопа на ежегодной гонке Indianapolis 500. Зак Вич, который находился за рулём спорткара под номером 26 команды Andretti Autosport, остановился для замены шины и смены топлива, как вдруг машину охватил огонь, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Пламя быстро распространилось из топливного бака на шасси, что могло закончиться катастрофой, если бы не быстрая реакция 23-летнего гонщика. Он не вышел из машины, и один из участников команды сказал ему ехать дальше. В итоге скорость и сила сопротивления помогли потушить огонь.

Удивительно, но Зак продолжил гонку, хотя финишировал только 23-м. Победил 37-летний австралиец Уилл Пауэр из команды Penske.

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