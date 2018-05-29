Пограничники решили наказать нетрезвую компанию, объехавшую автобус на Mazda - ВИДЕО

В социальных сетях сообщили, что в Арзамасе пограничники решили наказать нарушителей ПДД, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

По словам очевидцев, им не понравилось, что Mazda обогнала автобус прямо перед светофором.

Из автомобиля вышли восемь нетрезвых молодых людей.

На кадрах видно, что пограничники даже начали поднимать автомобиль.

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