«Кот-предатель» выдал приставам своего хозяина-должника
Управление федеральной службы судебных приставов по Новгородской области рассказало о коте, который якобы предал своего хозяина-должника и выдал его приставам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Медузу, сотрудники УФССП пришли к мужчине, который не выплатил алиментов на 800 тысяч рублей. По словам сожительницы должника, его не было дома. Приставы решили осмотреть квартиру и обратили внимание на кота, который сидел напротив дивана и пристально смотрел под него.
"Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина К., который с удивительной ловкостью разместился под низким диваном. Чтобы извлечь любителя поиграть в прятки, пришлось даже приподнять спальное место", - говорится в пресс-релизе управления.
В отношении мужчины был составлен протокол. Ему грозит штраф за то, что он прятался от приставов под диваном.
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