Израиль согласился разместить сирийские войска у своей границы

Израиль согласился допустить к своим северным границам правительственные войска Сирии, сообщил Второй канал израильского телевидения со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Договориться удалось при посредничестве России, уточняет СМИ.

"Они (договоренности) предусматривают, что армия Асада займет позиции у границы с Израилем, а взамен русские пообещают, что там не будет присутствия Ирана и "Хезболлы", - говорится в сообщении.

Район у израильско-сирийской демаркационной линии входит в зону деэскалации, которая была создана в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны.

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