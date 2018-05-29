Статуя Девы Марии заплакала на глазах у прихожан - ВИДЕО

Прихожане сочли данное явление чудом, но представителям католической церкви предстоит провести экспертизу. В том числе статую отправят на рентген, опросят свидетелей, а также изготовителей скульптуры, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Плачущую статую заметили в храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США. По словам пастора Хосе Сегуры, о чуде ему рассказали прихожане. Люди пытались утереть слезы, но они начинали течь снова. Причем они были похожи скорее на масло, чем на воду, и пахли розами.

"Тогда я увидел, что она действительно плакала. Думаю, что это напоминание для всех нас, чтобы мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими",- сказал пастор Хосе Сегура.

Известие быстро разлетелось по округе, и в церковь начали стекаться верующие. Новость настолько потрясла людей, что один мужчина даже забрал своих пятерых детей из школы, чтобы отправиться в соседний штат посмотреть на святыню. Из-за такого положения дел храм перешёл на круглосуточный режим работы. Прихожане уверены, что стали свидетелями чуда, и расценивают это как знак.

"Это реально, она на самом деле плачет. Она грустит",- Лора Райт, прихожанка.

В церковь прибыли представители епархии Лас-Крусеса, чтобы проверить, не является ли "плач" Девы Марии мистификацией. По их словам, на установление истины могут потребоваться годы.

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