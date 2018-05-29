Статуя Девы Марии заплакала на глазах у прихожан - ВИДЕО
Прихожане сочли данное явление чудом, но представителям католической церкви предстоит провести экспертизу. В том числе статую отправят на рентген, опросят свидетелей, а также изготовителей скульптуры, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Плачущую статую заметили в храме Девы Марии Гваделупской в Хоббсе, штат Нью-Мексико, США. По словам пастора Хосе Сегуры, о чуде ему рассказали прихожане. Люди пытались утереть слезы, но они начинали течь снова. Причем они были похожи скорее на масло, чем на воду, и пахли розами.
"Тогда я увидел, что она действительно плакала. Думаю, что это напоминание для всех нас, чтобы мы стали ближе к Богу и перестали быть жестокими",- сказал пастор Хосе Сегура.
Известие быстро разлетелось по округе, и в церковь начали стекаться верующие. Новость настолько потрясла людей, что один мужчина даже забрал своих пятерых детей из школы, чтобы отправиться в соседний штат посмотреть на святыню. Из-за такого положения дел храм перешёл на круглосуточный режим работы. Прихожане уверены, что стали свидетелями чуда, и расценивают это как знак.
"Это реально, она на самом деле плачет. Она грустит",- Лора Райт, прихожанка.
В церковь прибыли представители епархии Лас-Крусеса, чтобы проверить, не является ли "плач" Девы Марии мистификацией. По их словам, на установление истины могут потребоваться годы.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
В Баку будет солнечно
-
28 Май 21:24 28 772
-
28 Май 15:38 11 925
-
28 Май 21:15 9 540
-
28 Май 15:46 7 110
-
28 Май 16:41 6 944