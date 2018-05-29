Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены пути урегулирования сирийского кризиса. Об этом сообщают во вторник турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что стороны обменялись мнениями относительно выхода США из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией) в 2015 году.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников. Глава Белого дома также объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено по результатам достигнутой сделки.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook