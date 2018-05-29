Через два дня армянские водители в России станут безработными

С 1 июня армянские водители, работающие в Российской Федерации, не смогут осуществлять деятельность по армянским водительским правам. Им нужно получить российские водительские права, но они также не смогут работать, так как водители, имеющие российские водительские права, для осуществления деятельности должны иметь 2-3-летний опыт вождения, передает Day.Az со ссылкой на 1in.am.

Российское такси "Яндекса" уже отключило водителей с армянскими водительскими удостоверениями и предупредило всех, что если они хотят продолжать сотрудничать с ним, у них должна быть водительские права одной из четырех стран - России, Беларуси, Кыргызстана или Казахстана. В результате тысячи армянских водителей стали безработными.

Следует отметить, что большинство граждан Армении выезжают за границу на работу, где занимаются, помимо строительства, в основном вождением такси или общественного транспорта. С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к "Федеральному закону о безопасности дорожного движения". Согласно им, было запрещено трудоустраивать иностранных граждан с национальными водительскими правами. В новых условиях с 1 июля 2017 года иностранные граждане имеют право работать водителем только в случае наличия российских водительских прав, в соответствии с соответствующими правилами. Для получения российских водительских прав иностранные водители должны обратиться в Российскую государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Изменения, однако, не распространяются на граждан, которые используют свои личные транспортные средства, включая туристов. Поправки к закону в первую очередь распространяются на граждан, которые считаются водителями общественного транспорта и такси. А если работодатель посмеет взять гражданина с иностранным водительским удостоверением, он должен заплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Следует отметить, что эта проблема возникла в 2013 году, когда Грачья Арутюнян на грузовике врезался в трамвай. После поднятого шума были внесены эти законодательные поправки. Но поскольку это было невозможно осуществить сразу, только обязательное получение российских водительских прав для всех иностранных водителей было отложено до 1 июня 2018 года, после чего закон вступил в силу.

Один из российских водителей, Армен Багдасарян, сказал в беседе с Первым Информационным, что армянские водители уже остановили свои машины и не знают, что делать. Есть водители, которые привезли из России в Армению груз и не знают, возвращаться потом в Россию или нет, и с какими проблемами они столкнутся, если они вернутся?

"Создалась абсурдная ситуация. Эти поправки противоречат договору ЕАЭС, договору ОДКБ, всем договорам, с которыми мы вошли в этот экономический союз. Теперь выясняется, что Беларусь, Казахстан, Кыргызстан имеют преимущества только потому, что их второй язык - русский. Уже два последних месяца Yandex отключил водителей с армянскими водительскими удостоверениями. Я также знаю человека, который уже сдал экзамен и получил российское водительское удостоверение, но Яндекс не принимает его, потому что у него нет опыта", - сказал наш собеседник.

По словам Армена Багдасаряна, это абсолютно не экономический вопрос, это политический вопрос, поэтому не получается решить проблему. "Предыдущее правительство отмечало разные сроки, в которые проблема будет решена, но так и не получилось. Сейчас жаль, что бывший премьер-министр Тигран Саргсян занимает высокую должность в ЕАЭС, но палец о палец не ударяет, чтобы решить проблему. Армянские водители также обратились в посольство Армении в России, но они абсолютно плевать хотели на армян. Они занимаются только своим бизнесом", - сказал Армен.