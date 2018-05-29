Вышел новый трейлер боевика с Жан-Клод Ван Даммом - ВИДЕО

Легенда боевиков, актер Жан-Клод Ван Дамм, сыну которого грозит тюрьма, снялся в новом громком фильме. В сети уже появился трейлер французского боевика "Лукас" ("The Bouncer"). В режиссерском кресле - Жюльен Леклерк ("Осведомитель", "Налетчики"), автором сценария стал Жереми Гез, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Картина повествует о том, как вышибала Лукас в ночном клубе в свои 50 лет подвергается ударам судьбы. Попутно он пытается заботиться о своей 8-летней дочери. Однако во время очередной стычки, Лукас теряет контроль и сильно ранит клиента заведения, из-за чего вышибалу отправляют в тюрьму, а его дочь на попечение социальных служб.

Но дело оборачивается неожиданным поворотом, когда Лукаса вербует Интерпол для того, чтобы тот захватил криминального главаря, действующего из Бельгии. У Лукаса нет выбора, поскольку, только согласившись на операцию, правительственные агенты вернут вышибале опеку над дочерью.

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