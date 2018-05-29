Иран начал переговоры с другими странами для обхода санкций со стороны США

Правительство Ирана начало переговоры с другими странами для поиска возможностей обхода санкций, вводимых США после объявления президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки. Об этом сообщило во вторник агентство Fars со ссылкой на заявление официального представителя правительства ИРИ Мохаммада Багера Нобахта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Помимо государств ЕС мы налаживаем отношения с другими странами, прежде всего с нашими соседями", - говорится в заявлении. Нобахт привел в пример завершившийся накануне визит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Индию и его недавнюю поездку в Таиланд.

"Основную часть нефти мы продаем в Индию и Китай, - отметил Нобахт. - Мы также ведем переговоры с Европой о продолжении поставок туда нефти, обсуждается даже возможность увеличения таких продаж для компенсации возможного снижения некоторыми странами импорта нефти [из Ирана]".

Глава МИД Индии Сушва Сварадж в понедельник на пресс-конференции в Нью-Дели подчеркнула, что страна продолжит торговать с Ираном, несмотря на возвращение американских санкций против Тегерана. "Индия соблюдает только санкции ООН, а не односторонние санкции, введенные какой-либо страной", - ответила Сварадж.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер со стороны США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

Правительство ИРИ объявило выход США из СВПД незаконным шагом и одновременно заявило о приверженности этому соглашению, оставив за собой право на ответные меры, если ИРИ не получит компенсации за выход США и интересы иранского народа не будет учтены.

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