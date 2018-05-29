Меркель пригласила Эрдогана в Германию после выборов в Турции

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила турецкого лидера Тайипа Эрдогана посетить с визитом ФРГ после президентских выборов в Турции, которые пройдут 24 июня.

Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на мероприятии в Золингене, посвященном 25-летию поджога неонацистами дома, где проживала большая семья выходцев из Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Госпожа Меркель заявила, что ждет нашего президента после выборов", - сказал глава МИД Турции.

Отметим что 24 июня одновременно с президентскими выборами в Турции состоятся и парламентские выборы.

На пост президента Турции претендуют действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от недавно созданной "İyi Parti" Мераль Акшенер, от партии "Сеадет" (SP) - Темель Карамоллаоглу, от Народной республиканской партии (CHP) - Мухаррем Индже, от партии "Ватан" (Vatan Partisi) - Догу Перинчек, от Демократической партии народов (HDP) - Селахеддин Демирташ.

Напомним, что на парламентских выборах, которые состоялись в Турции первого ноября 2015 года, Партия справедливости и развития набрала 49,41 процента голосов избирателей, Народная республиканская партия (CHP) - 25,38 процента голосов, Партия национального движения (MHP) - 11,93 процента, Демократическая партия народов (HDP) - 10,7 процента голосов избирателей.

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