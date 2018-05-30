Юная фермерша сломала руку сопернице по армрестлингу и лишилась чувств

В Великобритании во время соревнований по армрестлингу одна из участниц сломала руку другой и потеряла сознание, когда это увидела. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в деревне Ертингтон, графство Камбрия, во время соревнований в Клубе юных фермеров. В ходе борьбы на руках 20-летняя участница получила перелом. Ее соперница так расстроилась, что немедленно лишилась чувств. Организаторы соревнования вызвали скорую.

Прибывший на место фельдшер Эндрю Дикинсон (Andrew Dickinson) отметил, что "перелом был очень сложным, и девушке было очень больно". Пострадавшую доставили в ближайшую больницу.

Остаток вечера в Клубе юных фермеров прошел без происшествий: в ходе перетягивания каната, стрижки овец на скорость, конкурса на звание лучшего флориста, а также танцев с участием 600 человек никто не пострадал.

23 мая сообщалось об австралийских фермерах, бросившихся в погоню за сбежавшими преступниками на грузовиках и вертолетах. Одного из правонарушителей удалось поймать.

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