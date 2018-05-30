В Великобритании тюлень объелся рыбой и сел на диету

В Великобритании сотрудникам приюта для тюленей пришлось посадить одну из своих подопечных на диету после того, как она объелась рыбой и растолстела до 83 килограммов. Об этом сообщило издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Двухлетнюю самку тюленя по кличке Джинкс сотрудники приюта спасли в 2017 году, однако ее не могут выпустить на волю из-за проблем с желудком. Джинкс поселили в вольер с детенышами, где она получала много еды. В итоге вес тюленя почти на 20 килограммов превысил нормальный для особи ее возраста.

Сотрудники приюта сократили рацион Джинкс и дают ей игрушки, чтобы она больше плавала. Первая неделя тренировок, как говорят в учреждении, прошла успешно.

В начале апреля британские зоозащитники забрали у хозяина откормленную бургерами до 40 килограммов собаку. Ветеринары признались, что с первого взгляда спутали ее с вьетнамской вислобрюхой свиньей.

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