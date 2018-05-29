Дания и Швеция собираются построить первое международное метро

Датский Копенгаген и шведский Мальме планируют строительство линии метро, которая соединит два города через пролив Эресунн. Об этом сообщает The Local, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Мэры двух городов заявили на пресс-конференции, что метро может быть построено до 2035 года. Транспортная линия обеспечит рабочие места, уменьшит время проезда и увеличит инвестиционный потенциал.

По предварительным планам, поезд метро уйдет каждые полторы минуты, время путешествия между городами продлится 23 минуты, вдвое меньше, чем в настоящее время через мост.

На сегодня существуют автомобильное и железнодорожное сообщение между городами через мост Эресунн, которые имеют общую пропускную способность в 1 300 000 человек. Пересечение пролива длится около часа.

Ожидается, что со строительством метро пассажиропоток увеличится до примерно 2 300 000 человек. По оценкам, проект обойдется примерно в 4 миллиарда евро.

Пролив Эресунн, которая отделяет датский остров Зеландия от юга Швеции, шириной 4 км в самом узком месте. Эресунн является одной из трех протоков, соединяющих Балтийское море с Атлантическим океаном и является одной из самых занятых водных артерий в мире.