"Реал" расширяет клубный музей

Победитель финала Лиги чемпионов в Киеве мадридский "Реал" выставляет реплики завоеванных Кубков в отдельном помещении в музее. Напомним, "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В Киеве мадридский клуб завоевал уже 13-й кубок. Ранее "Реал" побеждал в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах. В связи с этим помещение придется расширять, чтобы можно было выставить все 13 трофеев.

Ранее "Реалу" уже приходилось так поступать. В клубе после 10-й победы в Лиге чемпионов решили выставлять кубки в отдельном помещении, и на 11-й трофей места хватило, а на 12-й - нет. Тогда комнату расширили в первый раз, а теперь расширят еще раз.

Кроме того, Криштиану Роналду стал первым футболистом, кому удалось выиграть Лигу чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) пять раз. После чего Роналду пошутил: "Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League". И намекнул болельщикам, что может покинуть команду летом. Есть у него разногласия с президентом клуба по поводу контракта.