Британская авиакомпания провела необычный социальный эксперимент - ВИДЕО

29 мая 2018 22:32

Авиакомпания Virgin Atlantic решила запечатлеть на видео реакцию пассажиров на информацию о том, что им, купившим билеты в "эконом" класс, дают привилегии "бизнеса", сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На замедленном видео, снятом в лондонском аэропорте Хитроу,  заметно, что этот приятный сюрприз люди воспринимали по-разному. Многие улыбаются, кто-то пребывает в состоянии шока, а у некоторых новость вызывает слезы.

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Британская авиакомпания провела необычный социальный эксперимент

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