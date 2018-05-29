В российском селе нашли тела четырех мужчин

В селе Тасеево в Красноярском крае обнаружены тела четырех мужчин, сообщается на сайте управления Следственного комитета России по региону, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"29 мая 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в селе Тасеево четырех тел неустановленных мужчин", - говорится на сайте ведомства.

По предварительным данным, тела мужчин с открытыми черепно-мозговыми ранениями обнаружил участковый. В данный момент устанавливаются их личности, следователи опрашивают жителей села.

На место происшествия вылетел руководитель Главного Следственного управления по Красноярскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".