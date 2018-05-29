В Израиле заявили о более 100 выпущенных палестинцами ракетах

Палестинские боевики выпустили свыше 100 ракет и мин по югу Израиля, чья армия в ответ атаковала 40 целей в секторе Газа, сообщил официальный представитель главы израильского правительства Офер Гендельман, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Обмен ударами израильтяне называют беспрецедентным по размаху за четыре года - со времен 50-дневной операции "Нерушимая скала", которая унесла летом 2014 года жизни двух тысяч палестинцев и 73 израильтян.

"Сегодня свыше 100 мин и ракет были выпущены палестинскими террористами из Газы, поставив под угрозу жизни израильтян. Поэтому Армия обороны Израиля уничтожила 40 террористических объектов и активов в секторе Газа", - написал Гендельман в микроблоге Twitter.

В армейской пресс-службе сообщили, что пока не располагают точными данными о количестве выпущенных палестинцами снарядов, значительная часть из которых была перехвачена установками ПРО "Железный купол".

В Израиле ранены трое военных. В министерстве здравоохранения сектора Газы говорят, что в подотчетные им больницы пострадавшие пока не поступали.