В Киеве застрелили Аркадия Бабченко

Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в своем фейсбуке сообщил, что в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли в его доме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал Муждабаев.

Полиция Киева в своем фейсбуке сообщила о смерти гражданина России, который скончался от ранения в спину в машине "скорой помощи".

"ЧП произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно - в спину, пострадавший скончался", - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что погибший, родившийся в 1977 году был ведущим одного из телеканалов.

Также информацию о гибели журналиста подтвердили Антон Геращенко и спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"ЧП произошло в Днепровском районе. Жена была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови. Вызвала скорую, его забрали, он умер в карете скорой. На месте работает следственно-оперативная группа, руководство выясняет обстоятельства", - рассказал подробности изданию "Украинская правда" Ярослав Тракало.

Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта, передает РИА Новости.

Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о крушении самолета Минобороны России Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.



