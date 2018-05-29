Стали известны подробности об убийстве Аркадия Бабченко

Нападение на журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве, могло быть совершено из-за его профессиональной деятельности, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Об этом рассказали сотрудники правоохранительных органов. По их словам, о смерти Бабченко сообщила его жена, которая позвонила, после того, как обнаружила своего мужа лежащим дома в крови.

Убийца поджидал Аркадия Бабченко на лестничной клетке в подъезде. Об этом в Фейсбук заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины", - написал Геращенко.

По его словам, в доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин.

"Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде", - пишет нардеп. - "Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко".

Геращенко отметил, что сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу и пообщал, что его убийство будут расследовать лучшие следователи.