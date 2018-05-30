Стало известно, сколько Роман Абрамович сможет жить в Британии по израильскому паспорту
30 мая 2018 01:21 164
Российский бизнесмен и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович сможет жить в Великобритании по израильскому паспорту не более шести месяцев, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
После этого ему нужно будет оформить визу, заявила представитель премьер-министра страны Терезы Мэй.
"Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человеку, которого вы упомянули, обладающему израильским паспортом, не нужна виза, чтобы въехать на территорию Соединенного Королевства. Но по прошествии шести месяцев ему понадобится виза, чтобы жить, работать или учиться на территории Великобритании", - сказала представитель премьера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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