Дуа Липе пришлось объясняться по поводу ночи с игроком "Реала" - ФОТО
Британской певице Дуа Липа, вступившей на церемонии открытия финала Лиги чемпионов в Киеве, пришлось оправдываться об отсутствии отношений с игроком мадридского "Реала" Марко Асенсио. Напомним, 26 мая на "Олимпийском" "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Дуа Липа открыла финал, исполнив свои хиты "Be the One" и "New Rules". Кроме британки перед финальным матчем выступили 2Cellos и DJ Hardwell.
По информации зарубежных СМИ, поп-звезда после матча присоединилась к вечеринке "Королевского клуба", где встретилась с Асенсио. Пара не расставалась до самого утра.
В связи с этим Дуа Липа выступила с заявлением, которое оставила на своей станице в twitter. Девушка утверждает, что не имела никаких отношений с футболистом.
"Я даже никогда не встречалась с Марко Асенсио, и вряд ли когда-нибудь встречусь, ведь мой менеджер фанат "Ливерпуля", и не простит мне это", - написала исполнительница.
Добавим, что, по информации испанских СМИ, у самого Асенсио есть девушка, которую зовут Марина Мунтарен.
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