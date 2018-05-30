Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить сборную Гаити в товарищеском матче
Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Гаити в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе на стадионе "Альберто Армандо", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, также отличился Серхио Агуэро.
Аргентинская национальная команда примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.
В рамках подготовки к мировому первенству аргентинские футболисты также сыграют со сборной Израиля.
Футбол. Товарищеский матч
Аргентина - Гаити - 4:0
Голы: 1:0 - Месси, 17 (пенальти); 2:0 - Месси, 58; 3:0 - Месси, 66; 4:0 - Агуэро, 69
-
29 Май 17:45 11 720
-
29 Май 10:02 8 953
-
29 Май 17:01 7 608
-
29 Май 09:32 7 061
-
29 Май 11:02 6 663