Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить сборную Гаити в товарищеском матче

Сборная Аргентины нанесла разгромное поражение команде Гаити в товарищеском матче, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча, прошедшая в Буэнос-Айресе на стадионе "Альберто Армандо", завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси, также отличился Серхио Агуэро.

Аргентинская национальная команда примет участие в чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Аргентины сыграет в группе D с командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

В рамках подготовки к мировому первенству аргентинские футболисты также сыграют со сборной Израиля.

Футбол. Товарищеский матч

Аргентина - Гаити - 4:0

Голы: 1:0 - Месси, 17 (пенальти); 2:0 - Месси, 58; 3:0 - Месси, 66; 4:0 - Агуэро, 69