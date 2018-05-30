Израиль нанес новый авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа‍

ВВС Израиля атаковали еще 25 целей в секторе Газа в ответ на новые обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщается в заявлении армейской пресс-службы, опубликованном на сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Силы ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) сегодня ночью при помощи боевых самолетов, вертолетов и летательных аппаратов нанесли около 25 ударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа", - говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет "о новой волне ударов".

Это вторая за день серия израильских ударов по анклаву. В ходе первой авиация атаковала 35 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад", чьи боевики взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля. По подсчетам армии, на 20.00 мск из сектора Газы были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Самая масштабная конфронтация за последние четыре года пока обходится без жертв. С израильской стороны есть трое раненых солдат. Палестинский Минздрав сообщил, что в подведомственные ему больницы "жертв агрессии" не привозили.