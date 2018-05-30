Названа страна с самым дорогим жильем

Государством с самыми высокими ценами на недвижимость в мире стало Монако. Об этом свидетельствуют материалы международного агентства Savills, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В среднем квадратный метр жилья премиум-класса в княжестве стоит 41,3 тысячи евро. Средняя ставка аренды местных квартир составляет 9,9 тысячи евро в месяц. Снять офис можно по цене 1,5 тысячи евро за квадратный метр в год.

По подсчетам аналитиков, в 2017 году цены на жилье в Монако выросли на 6%. Ежегодно в стране продают недвижимость более чем на два миллиарда евро.

Самая высокая стоимость квадратного метра в Монако отмечается в Монте-Карло - 44,1 тысячи евро. Здесь в 2017 году было продано 117 объектов вторичного рынка со средней ценой сделки в 5,5 миллиона евро.

Второе место в мире по стоимости жилья занимает Гонконг, третье - Нью-Йорк. В пятерку мегаполисов с самой дорогой недвижимостью также попали Лондон и Сингапур.