На тренировке сборной Германии между игроками произошла стычка

Стычка между защитниками Йозуа Киммихом и Антонио Рюдигером произошла на тренировке сборной Германии по футболу, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Bild, после одного из игровых эпизодов футболисты едва не устроили драку, однако спортсменов успел разнять представитель тренерского штаба национальной команды Мирослав Клозе.

Сборная Германии проводит подготовку к чемпионату мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Немецкие футболисты сыграют в группе F с командами Мексики, Швеции и Южной Кореи.