Пилота «Формулы-1» обвинили в домогательствах

Пилот "Формулы-1" Кими Райкконен, выступающий за команду "Феррари", был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Toronto City News, девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала в своем блоге, что гонщик во время отдыха в 2016 году приставал к ней и трогал за интимные места.

Отмечается, что девушка в записях не назвала имени пилота.

Заявившая о домогательствах не обращалась в полицию по факту домогательств, однако она требует от Райкконена денежную компенсацию. Представители финского гонщика подали жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента.