Пилота «Формулы-1» обвинили в домогательствах
30 мая 2018 07:31 153
Пилот "Формулы-1" Кими Райкконен, выступающий за команду "Феррари", был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Toronto City News, девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала в своем блоге, что гонщик во время отдыха в 2016 году приставал к ней и трогал за интимные места.
Отмечается, что девушка в записях не назвала имени пилота.
Заявившая о домогательствах не обращалась в полицию по факту домогательств, однако она требует от Райкконена денежную компенсацию. Представители финского гонщика подали жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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