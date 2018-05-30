Израильские ПВО вновь перехватили несколько ракет, выпущенных из Газы
Израильские установки ПВО "Железный купол" вновь перехватили несколько ракет, выпущенных по территории Израиля из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"За последние часы было зафиксировано несколько пусков из сектора Газа в сторону Эшколя, Шаар-ха-Негева и регионального совета Сдот Негев. Установки ПВО "Железный купол" перехватили несколько ракет, которые были запущены в сторону Шаар-ха-Негев и регионального совета Сдот Негев", - говорится в заявлении, распространенном в Twitter пресс-службы.
Во вторник из сектора Газы по Израилю были выпущены около 70 ракет и мин, часть из них были перехвачены установками ПРО "Железный купол". В ответ израильские ВВС дважды нанесли авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа, атаковав в общей сложности около 60 целей. Боевики движения ХАМАС и "Исламского джихада" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля.
Самая масштабная конфронтация за последние четыре года пока обходится без жертв. С израильской стороны есть трое раненых солдат. Палестинский Минздрав сообщил, что в подведомственные ему больницы "жертв агрессии" не привозили.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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