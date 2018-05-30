Морган Фримен потребовал извинений от CNN
30 мая 2018 07:55 233
Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNNизвинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporterсо ссылкой на письмо адвоката актера Роберта Шварца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно документу, адвокат актера призвал телеканал " немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фрименом".
Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом "злого умысла", а обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики.
По данным портала, письмо адвоката Фримена было передано главе CNN.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:10 98
В Мексике насмерть забили журналиста
-
29 Май 17:45 11 839
-
29 Май 17:01 10 949
-
29 Май 10:02 8 963
-
29 Май 11:02 7 234
-
29 Май 09:32 7 112