Морган Фримен потребовал извинений от CNN

30 мая 2018 07:55

Американский актер Морган Фримен потребовал от телеканала CNNизвинений за публикацию материала, в котором его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Hollywood Reporterсо ссылкой на письмо адвоката актера Роберта Шварца, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно документу, адвокат актера призвал телеканал " немедленно выступить с опровержением и извиниться перед Фрименом".

Шварц также добавил, что материал телеканала является результатом "злого умысла", а обвинения против Фримена не выдерживают никакой критики.

По данным портала, письмо адвоката Фримена было передано главе CNN.

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