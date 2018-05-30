Фанат «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку в честь вратаря «Ливерпуля» - ФОТО

Болельщик "Манчестер Юнайтед" сделал татуировку в честь вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса после неудачной игры голкипера в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На ноге фаната вытатуирована надпись "Кариус - легенда", а под ней набита дата финальной встречи.

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" являются принципиальными соперниками в чемпионате Англии.

Встреча между "Ливерпулем" и "Реалом" завершилась со счетом 3:1 в пользу испанского клуба. Кариус допустил две ошибки, которые привели к пропущенным мячам.